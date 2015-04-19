愛川欽也さん（本名・井川敏明）が2015年4月15日、肺がんで死去した。80歳だった。
音のない生活をしていたが、2016年に入ってテレビを見るようになったという
スポーツ報知
07年4月に報じられた、愛川さんの不倫報道の相手を許せなかったとのこと
NEWSポストセブン
長年うつみを支え、愛川欽也さんの死後もそばにいた人物だったという
女性自身
「相当なショックを受けており、いまも落ち込んでいるみたい」と話した
週刊女性PRIME
任漢香は出席を希望したが、うつみ宮土理が出禁を通達していたと関係者
報道陣はうつみ宮土理に「愛人報道についてどう思うか」と質問
スポニチアネックス
愛川欽也さんの遺骨と寝ているうつみは、「愛した人は心の中に…」と語った
日刊ゲンダイDIGITAL
「実は任さんは『キンキン塾を退団したい』と漏らしています」と映画関係者
華原は元彼の結婚について問われたが、うまく切り返して株を上げた
娘はすごくかわいがられて、大事にされている感じだったと父親は明かす
愛川さんの最期の状況を聞いた記者に、うつみは「そんな質問は酷」と訴えた
トピックニュース
「悲しくて、辛くて、寂しくて、遺骨を抱いて寝ていました」と告白
「毎日悲しくて泣いていた」と悲嘆に暮れる日々を送っていたことを告白
愛川さんの意志を受け継ぎ、平和への願いを訴えた
うつみ宮土理の夫の愛川欽也さんが15日に死去し、番組ストックがないという
デイリースポーツ
前妻はうつみ宮土理が子供の父親を奪ったことを許せないと知人は明かした
愛川さんの最期について問いかけると「私、看取りたかったです…」と答えた
その後の愛川さんの不倫報道に、うつみは「カッコいいじゃん」と言ったそう
20年間、司会を務めた愛川欽也さんが亡くなってから最初の放送
「愛川さんは横になって休んでいらっしゃいました」と薬丸