上西小百合議員の旅行疑惑
上西小百合議員が衆院本会議を病欠し、その翌日から男性と旅行に出かけたとされる問題。
2015年12月26日
2015年12月24日
2015年12月9日
2015年10月28日
2015年9月16日
2015年9月1日
2015年8月30日
2015年8月14日
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上西小百合議員 「ダウンタウンなう」出演も共演者から袋叩きに
批判を受けているセクシー自叙伝「小百合」について釈明した
デイリースポーツ
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上西小百合議員が「ダウンタウンなう 2時間SP」に緊急出演へ
維新の党を除名された上西小百合衆院議員の、緊急出演が決定した
スポニチアネックス
2015年6月30日
2015年6月28日
2015年5月31日
2015年5月24日
2015年5月20日
2015年5月18日
2015年5月17日
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上西小百合議員が恋愛観を告白「不倫しません、既婚者は対象外」
ある国会議員は好みの男性かと聞かれると「既婚者は対象外です」と否定した
弁護士ドットコム
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上西小百合氏の秘書「不倫旅行報道」で交際女性と破局していた
上西氏の秘書が、不倫旅行報道が原因で交際女性と破局したと判明した
スポニチアネックス