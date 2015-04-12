スザンヌと斉藤和巳氏の離婚
タレントのスザンヌが、元ソフトバンク投手で野球評論家の斉藤和巳氏と離婚したことを発表した。
2019年11月22日
2018年10月14日
2016年11月13日
2016年1月22日
2015年10月19日
2015年10月17日
2015年9月8日
2015年6月21日
2015年5月31日
2015年5月27日
2015年5月20日
2015年5月9日
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スザンヌが離婚会見の報道に異議 ネイルに書かれた「Smile」の意図は
自身のネイルに書かれた「Smile」の意図についての報道に異議があるという
Sports Watch
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スザンヌ「離婚バブルみたいな」 母親の店の繁盛ぶり明かす
久本雅美がスザンヌに「お母さんのお店が繁盛しちゃったんだって？」と質問
スポニチアネックス
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スザンヌ 息子を「山本ジョージ」と呼んでいることを明かす
2014年1月に誕生した長男を「ジョージ」と呼んでいることを明かした
スポーツ報知
2015年4月30日
2015年4月29日
2015年4月21日
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スザンヌがロンドンハーツで斉藤和巳氏との破局の理由を説明
「いいところを見せようとして頑張りすぎちゃった」などと説明
スポニチアネックス
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上田桃子が斉藤和巳氏との不倫疑惑を改めて否定「どうして私が」
上田は「何もないんですけれどね」と改めて否定
スポニチアネックス