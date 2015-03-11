ダルビッシュの右肘靱帯部分断裂

レンジャーズのダルビッシュ有が、右肘じん帯の部分断裂と診断された。

2016年5月8日

2015年5月4日

2015年4月14日

2015年4月9日

2015年4月3日

2015年3月22日

2015年3月19日

2015年3月18日

2015年3月16日

2015年3月15日

2015年3月14日

2015年3月12日

2015年3月11日