ダルビッシュの右肘靱帯部分断裂
レンジャーズのダルビッシュ有が、右肘じん帯の部分断裂と診断された。
2016年5月8日
2015年5月4日
2015年4月14日
2015年4月9日
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ダルビッシュ有が報道に苦言 「手術するしないが野球観の差なのか」
ダルと田中将大は、野球観の違いから異なる治療法を選んだと記事では報道
東スポWEB
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ダルビッシュ有がリハビリ法を公募 「マエケン体操」など提案が
「こんなのがいいんじゃないか？等ありましたらコメントください」とダル
スポーツ報知
2015年4月3日
2015年3月22日
2015年3月19日
2015年3月18日
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ダルビッシュ トミー・ジョン手術に成功も待ち受ける険しい道
トミー・ジョン手術を受ければ、完全復活まで1年から1年半はかかるのが定説
BASEBALL KING
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ダルビッシュ有のトミー・ジョン手術 「28歳」がメジャー復帰できる確率
28歳で手術を受けた選手がメジャー復帰できる確率は、71％だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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ダルビッシュ有の右肘手術 Twitterで成功を報告「無事終わりました」
「無事終わりました」と発表、レンジャーズも成功を公式サイトで伝えている
フルカウント
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ダルビッシュ有の右肘靭帯の再建手術が無事に終了 復帰まで最低1年
18日に再度診察を受け、数日中にはリハビリを開始する
スポニチアネックス
2015年3月16日
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ダルビッシュ有が手術を即決 早く手術して早く戻った方がいい？
即決したのは、早く手術して早くカムバックした方がいいという判断から
J-CASTニュース
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ダルビッシュ有も受ける「トミー・ジョン手術」が急増する背景
ダルビッシュ有は、先発の登板間隔が短いため先発6人制を提言している
BASEBALL KING
2015年3月15日
2015年3月14日
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ダルビッシュ有「暗いことは考えていない」 手術決断でコメント
ダルビッシュは「暗いことは考えていない」とコメント
スポニチアネックス
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ダルビッシュが靱帯の修復手術受けると発表 今季は絶望的に
17日に靭帯の修復手術を受けることが決定
読売新聞オンライン