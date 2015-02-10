アギーレ監督解任

スペインのプロサッカーチーム、サラゴサを巡る八百長問題で、日本代表のアギーレ監督が解任された。

2015年3月24日

2015年3月15日

2015年2月22日

2015年2月21日

2015年2月20日

2015年2月19日

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2015年2月15日

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2015年2月10日