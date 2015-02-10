アギーレ監督解任
スペインのプロサッカーチーム、サラゴサを巡る八百長問題で、日本代表のアギーレ監督が解任された。
2015年3月24日
2015年3月15日
2015年2月22日
2015年2月21日
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長谷部誠、日本代表の逆境に前向きな姿勢「高く跳ぶための助走」
アジア杯での惨敗や監督の契約解除などについて、前向きな姿勢を貫いた
Sports Watch
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サッカー日本代表の後任監督候補にビエルサ氏が浮上
かつて招へいを試みたが失敗し、再び調査しているという
スポニチアネックス
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サッカー日本代表監督候補にJ1松本の反町康治監督が異議
ブラジルW杯を制したドイツの指導者が候補に挙がっていない現状を嘆いた
東スポWEB
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代表監督候補 日本サッカー協会がラウドルップ氏との接触認める
代理人によると、すでにクラブへの身分照会を済ませたもよう
スポーツ報知
2015年2月20日
2015年2月19日
2015年2月16日
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アギーレ氏の解任劇 スポーツ記者にとって「恵の雨」であった理由
2月はスポーツ界の動きがもっとも少ないため、紙面を埋めるのに苦労する
Sports Watch
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日本代表監督を日本人にすべき理由 日本人にしか誇りと責任はわからない?
本当の意味で日本代表としての誇りと責任は、外国人では伝えられないという
戸塚啓コラム
2015年2月15日
2015年2月14日
2015年2月13日
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アギーレ氏解任問題 協会幹部への処分は「甘すぎ」か
誰にも処分は下されず、幹部3人の給与の自主返納という形での幕引きに
東スポWEB
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アギーレ氏後任探しが難航 岡田武史氏が「代行監督」緊急登板か?
岡田武史氏というのもあるかも、と指摘する関係者もいる
東スポWEB
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アギーレ氏の監督解任で協会処分はゼロ 給与自主返納で幕引き
アギーレ氏監督任命責任に関し、会長ら3人に処分を科さないことを決定した
スポニチアネックス
2015年2月12日
2015年2月11日
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武田修宏氏 アギーレ氏後任問題に言及した協会理事を糾弾
テレビ番組で、代表の後任監督にアーセナルのベンゲル監督がいいと発言
東スポWEB
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日本代表監督への打診を断ったとされる報道は代理人による売名行為か
プランデッリ氏やラニエリ氏、レオナルド氏には打診をしていないと関係者
スポーツ報知