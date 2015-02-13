『残業代ゼロ制度』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
定年間際のタイミングで提訴した理由について教諭は「けじめ」だと言及
プレジデントオンライン
大和総研によると残業代は最大で年8兆5000億円相当の減少が見込まれる
J-CAST会社ウォッチ
残業代は基本給に含むとの雇用契約書を示したり、仕事を持ち帰らせるなど
NEWSポストセブン
年収1075万円以上が対象という基準が、守られる保証はないとジャーナリスト
月80〜100時間、月20日働くとして1日4時間ほどの残業が害を及ぼすという
月100時間が、残業の多さとして目をつける基準だった時代があったそう
財経新聞
残業しない人は、仕事の優先度を考え、自分で自分の時間を管理するという
読売新聞のアンケートによると、主要企業の45％が「支障なし」と回答した
読売新聞オンライン
100人に聞いたところ、残業時間をきちんと申請できていない人は39人
日テレNEWS NNN
「一生懸命に仕事をして早く帰ろうとするでしょう」と食品業の人事部長
毎月決まった金額を残業の有無にかかわらず支給する制度のこと
オリコンニュース
残業代ゼロ法案を「とりあえず通す」とした発言がテープに録音されていた
日刊ゲンダイDIGITAL
年収1075万円以上の「高度な専門知識」を持つ人対象に、導入が可能になる
長時間労働が助長され、労働者の健康被害が拡大する恐れがある
この法案は、一定の労働者を対象に労働時間規制の適用を外すもの
年収1000万円以上が対象とされるが、企画業務型裁量労働制も拡大される
年収1075万円以上の高度な専門職を対象に、成果で給与を決める制度