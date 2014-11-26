香港行政長官選挙制度をめぐる中国政府の決定に反発した民主派が9月29日、金融街を占拠する抗議活動を実施した。1997年の香港返還以来、最悪の混乱に見舞われた。
ドイツに逃れ、難民申請を認められたと20日付の香港紙が報じた
共同通信
ウイグル自治区での一部撮影が物議を醸すディズニー映画「ムーラン」に言及
東スポWEB
黒コショウがふんだんに使われたイタリアンジェラート風のアイスクリームだ
GIGAZINE（ギガジン）
ハード需要の押し上げにもつながったが、香港では民主化運動に使う人々も
プレジデントオンライン
新型コロナの感染を気にせず活動できる新たな場として注目されているそう
名前が「林鄭月蛾」と誤表記されていたことに、デモ支持派が注目
NEWSポストセブン
不満を抱く市民が自らバリケードを撤去し、中国の人民解放軍も初めて加勢
日テレNEWS NNN
沙田区では男性が口論相手から液体をかけられた後に着火され、重体に
隣接都市の巨大化や英国の衰退などにより、中国人の「香港離れ」が進行
現代ビジネス
香港が中国の領土であることをうたう基本法を支持していないと判断した
読売新聞オンライン
繁華街では若者が中国本土出身の女性を取り囲み、激しく罵倒することも
抗議活動を再開する具体的な時期は立法会で審議されるタイミング
学生団体の幹部らを含む209人が違法な集会を開いた疑いなどで逮捕された
最後まで居座り続けたデモ隊など80人が逮捕された