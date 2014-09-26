東京都品川区の出身のアナウンサー。慶應義塾大学法学部を卒業し、2007年にフジテレビへ入社。
週刊女性PRIME
妻の生野陽子アナがいる「家では仕事できない。怖いんですよ」と証言
スポニチアネックス
夫は2007年同期入社の中村光宏アナで、現在は妊娠6カ月で今夏出産の予定
日刊スポーツ
2人は職場で「ようこ」「みっちゃん」と呼び合っていることを後輩が暴露
ナリナリドットコム
2008年から9年間にわたり、キャスターを担当してきた中村アナ
「失恋のトラウマが尾を引いているというのがもっぱらの噂」と芸能関係者
東スポWEB
同日のイベントで、中村アナを含む男性アナで結成したグループが太鼓を演奏
マイナビニュース
加藤アナは「まったくないんです」と交際を完全否定
オリコンニュース
中村アナの元カノといわれる加藤綾子アナが、リポーターのように働いていた
目撃者によると、腕を組んで歩くなど新婚らしくラブラブな様子だったという
週プレNEWS
中村アナの元カノで、生野アナの1年後輩にあたる加藤綾子アナも出席
NEWSポストセブン
「フジテレビのアナウンサーには全員、招待状を出しているみたい」と関係者
めざまし卒業が決まったときから、番組での結婚報告も決まっていたという
結婚発表前日にメールで報告され、誰にも言わないでほしいと言われた
トピックニュース
同日の「めざましテレビ」の番組終盤には、中村アナが生野アナと揃って登場