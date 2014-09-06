香川真司のドルトムント復帰
『香川真司のドルトムント復帰』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年1月9日
2014年10月20日
2014年9月21日
2014年9月20日
2014年9月19日
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香川真司がブンデスリーガ3節のMVPに選出 岡崎慎司も2位にランクイン
13日のフライブルク戦で決勝ゴールを記録した香川真司が1位になった
SOCCER KING
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香川真司 ドルトムント復帰ゴール飾るもセレッソ大阪時代の「柔軟性」失われた…
「現在のプレーを見て『復活した』と評価するのは時期尚早」と専門家は指摘
サッカーダイジェストWeb
2014年9月16日
2014年9月14日
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香川真司がドルトムント復帰戦でゴール マンUサポーター「なぜチャンス与えなかった」
古巣のマンUサポーターは複雑な心境で香川の活躍を見ていた
東スポWEB
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ドルトムント復帰戦でゴールを決めた香川真司に中国ネット「すごいぞ」「泣ける」
香川の鮮烈な復帰に、中国のファンからも祝福のコメントが寄せられた
Record China
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「香川祭り!」 ドルトムント復帰初戦で1得点の香川真司に独紙が最高評価
古巣復帰戦で先制点を演出した香川に独紙は、最高点をつけた
SOCCER KING
2014年9月13日
2014年9月12日
2014年9月11日
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マンUが公式サイトに「ありがとう、シンジ」ページ開設
香川が在籍した2年間をまとめた映像や、チームメートからのコメントを掲載
SOCCER KING
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香川真司の3シーズンぶりドルトムント復帰 セルジオ越後氏「ベストの選択」
ベストの選択で、クロップ監督が香川の理解者なのは大きいと話す
週プレNEWS
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香川真司、古巣復帰でサイン会 多数のファン来場で終始笑顔
会場には多くのファンが、記念撮影やサインを求めてやってきた
ゲキサカ
2014年9月9日
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香川がピッチ内外で注目を集める 地元メディアはプライベートまで報道合戦
独紙は香川が今春、市内に家を購入したとの報道をクラブが否定したと伝えた
東スポWEB
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内田篤人 香川真司のドルトムント復帰に言及「毎日一緒に寿司食べてます」
「昨日も一昨日も三日前も、その前も会いましたよ」と内田
SOCCER KING
2014年9月8日
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香川真司 ドルトムント復帰もレギュラー獲得容易でない理由
渡辺達也氏によると、同チームは2年前に比べメンバーが大幅に変わった
NEWSポストセブン
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ドルトムント前主将セバスティアン・ケール、復帰した香川についてコメント
英語が上達しており、もう会話についてこられていると指摘
SOCCER KING