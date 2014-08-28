アイス・バケツ・チャレンジ
『アイス・バケツ・チャレンジ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月10日
2018年12月1日
2014年12月14日
2014年10月20日
2014年9月8日
2014年9月6日
2014年9月5日
2014年9月4日
2014年9月2日
2014年8月31日
-
ちゃんと知りたい話題のALSとは
2万人に1人がかかる病気で、神経繊維を襲う病気で、身体の麻痺をもたらす
WIRED.jp
-
抜歯直後のアイスバケツがホラー
親知らずを抜いた直後の少女は、口から血を垂らしながら挑戦した
クランクイン！
2014年8月29日
-
田村亮 アイス・バケツ・チャレンジで指名した武井壮の氷水かぶり拒否に理解
武井壮の指名拒否について、武井の気持ちを汲んで言及しなかったと説明
トピックニュース
-
ローラがアイス・バケツ・チャレンジで寄付を選択、次の挑戦者は指名せず
次の挑戦者については「わたしは指名はしません!」とコメント
モデルプレス
-
アイスバケツ拡散手法の問題点
チェーンメールとは、昔からある「不幸の手紙」の類いだ
livedoor
2014年10月21日
2014年8月28日
-
従兄弟じゃない? 水原希子に「アイス・バケツ・チャレンジ」の指名した人物に噂
指名した人物は、以前に交際が噂されたBIGBANGのG-DRAGONだったことが判明
NEWSポストセブン
-
ダイアモンド☆ユカイ 氷水被り過去に親族が経験した難病を告白
亡くなった自身の叔父がパーキンソン病にかかっていたことを明かした
Techinsight
-
小栗旬が「アイス・バケツ・チャレンジ」に挑戦 窪塚洋介が「男気感じた」
指名された翌日に実行に移し、窪塚にメールで直接報告したという
モデルプレス
-
関係者が選ぶ「ベストオブ氷水」
京大iPS研究所の教授には、ALS患者にとって希望だと話し喜んでいる
日刊SPA!