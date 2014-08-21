夏の甲子園2014
『夏の甲子園2014』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年1月28日
2014年9月2日
2014年8月30日
2014年8月28日
2014年8月27日
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甲子園の「単独開催案」に賛否
専門家や元球児は「論外」「高校野球を知らない人の言うこと」と話す
J-CASTニュース
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夏の甲子園を総括 改善されぬ「投手の酷使」は米国では考えられない事例
大阪桐蔭の福島は4日で399球を投げ、米国では考えられない苛酷さだと筆者
Sports Watch
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高校野球が抱える問題点「投手の投球数」 桑田真澄氏の見解
小手先の改善策よりも改革と話し「球数制限しかない」と語った
Sports Watch
2014年8月26日
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長谷川豊アナ 甲子園めぐるツイートで炎上した元フジテレビアナ・岩佐徹氏を称賛
「75歳の岩佐さんがツイッターを使いこなしていることがすごい」と称賛した
日刊スポーツ
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炎上黙らせる「ダル発言」の真価
ダルビッシュは、正式なルールでないとして、球児たちの真剣勝負を支持
BASEBALL KING
2014年8月25日
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大阪桐蔭に勝利を呼び寄せる「神曲」と噂のキダ・タロー作曲応援歌「アルプス・キダ・タロー」
同校が今大会から使用する、キダ・タロー氏の「アルプス・キダ・タロー」
デイリースポーツ
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甲子園から考える日本の部活文化
「無理をしてでもグラウンドに立つ生徒が多い」とセルジオ氏
セルジオ越後コラム
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第96回全国高校野球選手権大会決勝 大阪桐蔭が2年ぶり4度目の全国制覇
大阪桐蔭は1点リードされた7回、逆転に成功して試合の流れを変えた
スポニチアネックス
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大阪桐蔭・先発投手の名前を相手監督に伝えた福井新聞社の記者を処分
同記者は試合前取材で大阪桐蔭の先発投手の名を挙げ、敦賀気比の監督に質問
読売新聞オンライン
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涙止まらず…日本文理の異端児
「最後の夏に自分は何もできなかった」と、日本文理の片岡が涙を流した
デイリースポーツ
2014年8月24日
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三重決勝進出 エース今井が完封
エースの今井は9回を投げ、5安打4四球3奪三振で完封勝利を飾った
スポニチアネックス
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エレベーターに閉塞 敦賀ナイン
定員9人のところにナイン10人が乗り込んだところ、動かなくなったという
東スポWEB
2014年8月23日
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今夏の甲子園で注目を集めた有名人と同姓同名の選手たち
イチローの本名と同じ山形中央の鈴木一郎や、広陵の太田光
フルカウント
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甲子園の土 最初に持ち帰った人
47、48年の夏の大会の優勝投手である福嶋投手が最初であるという説がある
Sports Watch