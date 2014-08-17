大阪府議の女子中学生威圧騒動

大阪維新の会の山本景（やまもとけい：34）大阪府議が、トラブルになった女子中学生に対し、「ただでは済まさない」などの不適切なメッセージを送っていた。

2015年4月13日

2015年1月19日

2015年1月16日

2014年11月19日

2014年9月22日

2014年9月7日

2014年9月3日

2014年8月31日

2014年8月25日

2014年8月24日

2014年8月23日

2014年8月22日

2014年8月21日

2014年8月20日

2014年8月19日

2014年8月18日

2014年8月17日