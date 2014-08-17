大阪府議の女子中学生威圧騒動
大阪維新の会の山本景（やまもとけい：34）大阪府議が、トラブルになった女子中学生に対し、「ただでは済まさない」などの不適切なメッセージを送っていた。
2015年4月13日
2015年1月19日
2015年1月16日
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山本景大阪府議がテリー伊藤の「スッキリ!!」卒業にコメント
ブログでは降板とBPOへの申し立てとの関連性を確認していると言及した
スポニチアネックス
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テリー伊藤の「スッキリ!!」卒業 山本景大阪府議がBPO関連と憶測
山本景大阪府議が16日、BPOとの関連性について確認中だと明かした
日刊スポーツ
2014年11月19日
2014年9月22日
2014年9月7日
2014年9月3日
2014年8月31日
2014年8月25日
2014年8月24日
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山本景府議が騒動の真相を語るイベントを開催 離婚歴など自身の新事実が明かされた
同府議は24日、トークライブで離婚歴があることを公表した
デイリースポーツ
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山本景大阪府議が有料の「真相激白トークライブ」開催 「沈黙より戦い選んだ」
女子中学生らとトラブルになった騒動の経緯や本音を語る有料イベント
スポニチアネックス
2014年8月23日
2014年8月22日
2014年8月21日
2014年8月20日
2014年8月19日
2014年8月18日
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威圧府議 有料の激白ライブ開催
24日、山本氏が大阪市内で有料の「真相激白トークライブ」を行うことが決定
J-CASTニュース
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山本景大阪府議が市民向け説明会を実施、住民は「アホらしくなった…」
同府議は17日、地元で市民向けの説明会を報道陣に非公開で行った
デイリースポーツ