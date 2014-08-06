STAP論文共著者の理研・笹井氏が自殺

「STAP細胞」論文の責任著者の一人である理研の笹井芳樹副センター長が、研究棟で首をつり自殺を図った。

2014年8月20日

2014年8月13日

2014年8月10日

2014年8月9日

2014年8月8日

2014年8月7日

2014年8月6日