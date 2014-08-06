STAP論文共著者の理研・笹井氏が自殺
「STAP細胞」論文の責任著者の一人である理研の笹井芳樹副センター長が、研究棟で首をつり自殺を図った。
2014年8月20日
2014年8月13日
2014年8月10日
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鴻上尚史氏 理研・笹井氏の遺書が早急に公表されたことへTVで疑問呈す
遺書の内容が漏洩している問題で、安住アナが筋書があるのではと指摘
トピックニュース
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中村うさぎ、理研・笹井氏の自殺に関し「批判覚悟」で痛烈に断罪
STAP騒動の真相を語らずに自死したことを、「卑怯だ」と断言した
Techinsight
2014年8月9日
2014年8月8日
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自殺した笹井芳樹氏の遺書公表に弁護士が苦言「リークするのは大問題」
弁護士の若狭氏は、警察は小保方氏に速やかに遺書を渡すべきだと指摘
トピックニュース
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理化学研究所、笹井芳樹氏の自殺を受け「いましばらくの時間と静寂な環境を」
時間と静寂な環境を与えていただくことを切にお願い申し上げますと綴った
トピックニュース
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STAP論文・笹井芳樹氏の自殺で小保方晴子氏が「急性ストレス障害」の可能性
「ふさぎこみ、『私のせいで…』と思い詰める部分もあるそう」と関係者
東スポWEB
2014年8月7日
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自殺した理化学研究所・笹井芳樹氏を追い込んだ職場のジレンマ
死に場所に職場を選んだのは、仕事でジレンマがあったからでは、との推測も
日刊ゲンダイDIGITAL
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小保方氏は病院に? 実験中止も
本格的な検証実験開始を前に、遅れが生じることはほぼ確実な状況だという
スポニチアネックス
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笹井氏自殺の裏に「メール暴露」
「反笹井派による、マスコミへのリークが度を越えていた」という
東スポWEB
2014年8月6日
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とくダネ!でSTAP細胞報道に警鐘
深澤真紀氏が、自殺により報道がさらに非科学的になっていくことを危惧
トピックニュース
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笹井氏の自殺をめぐる記事に異論
英紙は「日本では自殺は償いの手段になることもある」という見出しで報じた
J-CASTニュース
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テリーが笹井氏の「ミス」指摘
小保方氏へのチェックが手ぬるかったことが、彼の最大のミスだと指摘
トピックニュース
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笹井氏追い詰めた理研の「甘さ」
専門家らは「理研の危機管理の甘さが、笹井氏を追いつめたのでは」と指摘
読売新聞オンライン
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笹井氏の自殺 中国でも話題に
訃報は中国メディアでも取り上げられ、ネットにはコメントが続々寄せられた
サーチナ
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笹井氏、研究員が気づいた異変
4月に行われた謝罪会見の1か月前、笹井氏が入院していたことが明らかに
日テレNEWS NNN