「声優アイコ」の昏睡強盗

目黒区で2013年12月、男性が睡眠薬を飲まされて腕時計などを奪われる昏睡強盗事件が発生。捜査を進めている警視庁は4月3日、容疑者とみられる女の画像を公開した。

2017年12月24日

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