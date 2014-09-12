目黒区で2013年12月、男性が睡眠薬を飲まされて腕時計などを奪われる昏睡強盗事件が発生。捜査を進めている警視庁は4月3日、容疑者とみられる女の画像を公開した。
被告は逮捕後に獄中出産しているが、拘置所には育児設備がないという
文春オンライン
高裁は懲役10年の実刑判決を言い渡した一審判決を支持
東スポWEB
被告本人には性行為の記憶はなく、別人格が強姦されたと考えているという
Smart FLASH
事件を追ってきた写真家が、幼児人格である「ゲンキ」が書いた手紙を公開
デイリー新潮
弁護側代理人は無罪を訴えた一方で、被告は「求刑通りで仕方ない」と主張
スポーツ報知
女は「自分の中にいろんな人格があることに気づけなかった」と涙の謝罪
日テレNEWS NNN
公判で現れた、ゲンキと名乗る被告人の別人格により裁判の流れが変わった
精神鑑定をした医師からは第3の人格「ミサキばばあ」の存在が語られた
12日の公判には、弁護側の証人として精神鑑定をした精神科医も出廷した
被告は「別人格が行った犯行」として解離性健忘を主張
被告は男性に睡眠薬を飲ませ、現金を奪った昏睡強盗などの罪に問われている
これまでの裁判で被告は、多重人格の影響で無罪だと主張している
女は「自分の中の別人格が犯行を行ってしまったかもしれない」と主張
薬物成分が検出されたゴミが回収されるなど証拠隠滅ととれる状況が明らかに
被告の女は14日、「僕がやってしまったことだと思います」と犯行を認めた
名前を問われ「お兄ちゃんは神いっきです」と幼児のような舌足らず声で発言
映画出演歴が一部で報じられ、劇作家・山崎哲氏も演技力を高く評価
検察が「普段は髪を短くし男性の姿で生活しながら…」と起訴状を読み上げた
昨年9月の初公判後に妊娠が発覚し、無事出産していれば産後初の法廷だ
男声にこだわり「『のどを潰す』と言って大酒を食らったりしていた」という