第6回AKB48選抜総選挙

第6回AKB選抜総選挙が6月7日、東京・味の素スタジアムで行われる。今回は296人が立候補を表明しており、過去最大の出馬人数となる。

2014年7月4日

2014年6月23日

2014年6月21日

2014年6月10日

2014年6月9日

2014年6月8日