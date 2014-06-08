第6回AKB48選抜総選挙
第6回AKB選抜総選挙が6月7日、東京・味の素スタジアムで行われる。今回は296人が立候補を表明しており、過去最大の出馬人数となる。
2014年7月4日
2014年6月23日
2014年6月21日
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酒とヲタ…AKB田名部の異端ぶり
ブログにお酒のエピソードをアップできる、AKBで唯一の存在
東スポWEB
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指原莉乃 総選挙2位で思わぬ効果
指原はホロスコープ的に、逆境に強い人であると分析
NEWSポストセブン
2014年6月10日
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大人AKB塚本 総選挙中の涙を告白
7日の選挙を振り返り「ずっと泣いてたんです」と明かした
デイリースポーツ
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まゆゆ 指原との気まずさ明かす
指原と気まずくないか?と問われた渡辺は、総選挙時は気まずいと明かした
スポニチアネックス
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太田、首位陥落の指原は「凄い」
指原について太田は、「あの子が全部ドラマを作ってるね」と賞賛
トピックニュース
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まゆゆが孤立してまで貫いた約束
渡辺は、裏ではグループ内の軽い恋愛トークさえも無視し、孤立したこともあったという
東スポWEB
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まゆゆ 総選挙1位の公約を実現へ
「AKBのオールナイトニッポン」で、渡辺はAKB劇場からの生放送を公約していた
デイリースポーツ
2014年6月9日
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躍進の生駒、ブログ反響に仰天
「本当にありがとうございます」と綴ったブログに、5000件を超えるコメントが
アメーバニュース
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AKB総選挙 下位スピーチに見応え
初のランクインとなった田名部生来は、土下座を披露し会場を沸かせた
日刊スポーツ
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土下座のAKB田名部 頭に剃り込み
側頭部に「71」の剃り込み文字を入れたことを、写真付きで報告した
マイナビニュース
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まゆゆ「逆転V」瞬間の視聴率
瞬間最高視聴率は指原莉乃を抑えた渡辺麻友の逆転Vで、28.7％をマーク
オリコンニュース
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マー君も喜んだ大躍進の推しメン
「ここまで順位が上がったのは1人だけですよね」と、推しメンの快挙を喜んだ
スポニチアネックス
2014年6月8日
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一番の衝撃…AKB総選挙の裏MVP
71位に入ったAKB48田名部生来で、本人も驚きのランクインだった
東スポWEB
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HKT指原 たかみなの秘密を暴露
8位の小嶋陽菜が卒業ニセ発表をした際に、高橋がトイレに行っていた
デイリースポーツ
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SKE宮澤「そろそろ最後かな〜」
「そろそろ最後かな〜 なーんてね」と、総選挙の行方について疑問符を投げた
デイリースポーツ
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まゆゆ 勝因は中国の3万5000票か
中国の掲示板では、自分たちが渡辺に3.5万票を入れたという書き込みも
Record China
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放送事故…AKB田名部が自虐ネタ
名前を呼ばれた時のリアクションがひどく、メンバーから笑われたという
デイリースポーツ
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AKB総選挙 CD売り上げはいくら?
1位から80位の得票数を合計すると、227万7635票となった
ガジェット通信