みんなの党の渡辺喜美代表に対し、化粧品大手DHCの吉田嘉明会長が計8億円を貸したとする手記が、3月26日発売の週刊新潮に掲載された。渡辺氏側からの依頼によるものという。
原告の請求は同日に棄却されたが、同弁護士は「青天の霹靂だった」と回顧
弁護士ドットコム
政治資金規正法違反などで告発されていたが、14日に不起訴(嫌疑不十分)に
読売新聞オンライン
特捜部がその気になれば、渡辺氏の身柄を押さえることができるという
日刊ゲンダイDIGITAL
浅尾代表は20日、渡辺氏について「体調がすぐれない」と説明
会長以外からも、計5者から6億円以上を借り入れていたことが24日、わかった
J-CASTニュース
渡辺氏に目をかけていた安倍首相は今回の件にヤキモキしていると筆者
日刊大衆
番組では、渡辺前代表の8億円借り入れ問題を紹介
トピックニュース
DHCの吉田嘉明会長は7日、コメントを発表した
日テレNEWS NNN
8億円を貸し付けていたDHCの会長は「立派と言えます」とコメントを発表した
渡辺氏は騒動を「結いの党代表による策略」だと主張している
会合では、議員の大量離党を懸念する声があがった
同会長は、菅直人元首相に150万円の個人献金を行っていたと関係者
同代表は個人的な借り入れと主張し「熊手を買った」などと説明した
同党・浅尾幹事長は30日、外部の弁護士らを加えた検証チームを設置すると発表
渡辺氏は今年に入ってから「DHC会長と亀裂が入った」という
東スポWEB
渡辺代表は「個人的な借り入れ。資産報告書を訂正する」などと説明した
会長は「8億円ものお金を選挙以外に使うとは思えない」と主張している