渡辺喜美氏にDHC会長から借入金

みんなの党の渡辺喜美代表に対し、化粧品大手DHCの吉田嘉明会長が計8億円を貸したとする手記が、3月26日発売の週刊新潮に掲載された。渡辺氏側からの依頼によるものという。