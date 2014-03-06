サッカー日本代表のNZ戦
サッカーの日本代表は3月5日、W杯イヤーの2014年最初の試合となるニュージーランド戦に臨む。この試合は、大規模改修前の国立競技場で行われる最後の代表戦となる。
2017年10月8日
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ニュージーランド代表が日本戦を分析「引き分けが妥当だった」
ネットを揺らしたクリス・ウッドは「日本はとてもいいチームだった」と評価
Sportiva
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日本のニュージーランド戦勝利に「新たな希望を発見」 韓国メディア
「新たな希望を発見」と、本田圭佑と岡崎慎司なしで勝利したことを紹介
サッカーダイジェストWeb
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三浦知良「ドルトムントでは結果でてる」 香川真司にエール送る
ニュージーランド戦は不発だったが「ドルトムントでは結果が出てる」と指摘
スポニチアネックス
2017年10月7日
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日本代表が展開した攻撃をNZメディアが称賛「奇妙なことに」
日本はニュージーランドの武器であるはずのロングボールによる攻撃を展開
THE ANSWER
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ビックマウスと言われた小林祐希 謙虚なコメントに見た心身の成長
「ビックマウス」と言われた小林は、「最低限のことはやった」と試合を回顧
サッカーダイジェストWeb
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前園真聖氏 ニュージーランド戦で存在感を示した選手に乾貴士を選出
70分にピッチに立つと、乾はたちまち攻撃の基点になったという
ZONO'S EYE
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ニュージーランド戦 写真で振り返る日本代表のサバイバルレース
大迫勇也はチーム最多の4本のシュートを浴びせ、PKで1ゴール
livedoorスポーツ
2014年3月10日
2014年3月7日
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「強かったザックJ」と現在の差
最近の試合では細かなパスワークが目立ち、ゴールにはつながらない
Sportiva
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NZ離脱の柿谷、悔しさ押し殺す
自宅TVでみたNZ戦は「コメントしません。(今後)頑張ります」と悔しさを押し殺した
スポーツ報知
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本田圭佑がNZ戦で見せた変身ぶり
本田圭佑は無得点に終わったが、目を引いたのはその変身ぶりだと筆者
東スポWEB
2014年3月6日
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NZ戦4点目は「本田ショー」 伊紙
4点目をアシストした本田のヒールパスを取り上げ「本田ショー」と報じるメディアも
SOCCER KING
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NZ戦に韓国「対戦相手が弱すぎ」
韓国メディアは「海外派は活躍したが守備はいまだに不安」と指摘
サーチナ
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麻也、NZ戦翌朝にまさかの大ポカ
吉田は6日、自身のブログを更新し、自らの失態を報告した
スポニチアネックス
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日本代表NZ戦、視聴率17％を記録
瞬間最高視聴率を記録したのは、午後8時58分の20.4％
デイリースポーツ
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NZ戦で際立った遠藤の「妙技」
バックアッパーのアピールが注目された一戦だが、目についたのは遠藤だと筆者
戸塚啓コラム
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「内田離脱の穴」を示した2失点
右サイドから2失点を奪われ、酒井宏樹は高揚する雰囲気にのまれたという
スポニチアネックス
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本田、ミラノでの苦境暗に認める
「僕はベテランから煙たがられるタイプ」と、周囲との摩擦があることを暗に認めた
デイリースポーツ