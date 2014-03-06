サッカー日本代表のNZ戦

サッカーの日本代表は3月5日、W杯イヤーの2014年最初の試合となるニュージーランド戦に臨む。この試合は、大規模改修前の国立競技場で行われる最後の代表戦となる。

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2014年3月6日