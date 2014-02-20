フィギュア女子SP、日本勢奮わず
ソチ五輪のフィギュア女子は日本時間2月20日未明、ショートプログラムが行われ、日本勢は鈴木明子8位、村上佳菜子15位、エースの浅田真央も16位にとどまり、メダル獲得が厳しい状況となった。
2014年2月20日
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真央を最後まで苦しめた3回転半
冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）など3つのジャンプを全て失敗
東スポWEB
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真央に対する無慈悲な取材に反発
SP後の取材で、インタビュアーが「私たちも気持ちの整理がつかない」と発言
J-CASTニュース
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真央、滑り出しから違和感あった
滑走後の取材で、滑り出してからちょっと違うなと感じていたと語った浅田
東スポWEB
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真央の不安を感じ取っていた美姫
「緊張した顔つきでリンクの上に上がっていた印象を受けた」と告白
トピックニュース
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真央転倒に中国ファン「泣けた」
中国のネットユーザーから、浅田の転倒を惜しむ声が多く寄せられた
サーチナ
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韓国、真央を笑ったロシアを批判
韓国メディアによると、浅田が転倒するとロシア観衆は歓声を上げたという
サーチナ
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真央のミスにコーチ「原因不明」
4年間指導してきたコーチは「原因はちょっと分からない」とコメントしている
デイリースポーツ
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真央「自分の体と考えが違った」
トリプルアクセルで転倒し、続く3回転フリップはわずかに回転不足と判定された
デイリースポーツ
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浅田のSP16位に荒川「想定外」
この結果について「ZIP!」では現地で取材を行う荒川静香のコメントを伝えた
Sports Watch
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真央SP16位 異様な会場の雰囲気
まさかの結果に、日本の観客は呆然とリンクを見つめていたという
Sports Watch
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美姫、真央の演技称賛しエール
「トリプルアクセルに挑む姿は本当に凄いと思います」などと称賛
スポニチアネックス