フィギュア女子SP、日本勢奮わず

ソチ五輪のフィギュア女子は日本時間2月20日未明、ショートプログラムが行われ、日本勢は鈴木明子8位、村上佳菜子15位、エースの浅田真央も16位にとどまり、メダル獲得が厳しい状況となった。