岡本圭人は日本の歌手、タレント。男性アイドルグループ・Hey! Say! JUMPのメンバー。1993年4月1日生まれ、東京都出身。
週刊女性PRIME
ファンからは喜ぶ声もあった一方、「見たくない」と激怒する声もあるという
JUMP時代の2018年のパフォーマンス以来、4年ぶりに人前で歌唱姿を披露
デイリースポーツ
同作品で父・岡本健一との共演の夢が叶ったことに喜びも
モデルプレス
これを巡り、所属事務所からの抗議文がTwitterに掲載された
「個性を尊重する芸能事務所に変わりつつあることを示したのでは」との声も
日刊ゲンダイDIGITAL
今後はジャニーズに所属したまま、俳優の活動に専念するという
スポーツ報知
新型コロナの影響で、日本への帰国が遅くなるかもしれないと芸能プロ関係者
学校の近くのクラブやバーで夜遊びしていることが既に報じられている
クラブに20代の日本人女性と来ることもあり「彼女では？」と噂だと関係者
28日の番組ではメンバーが岡本に本音をぶつけ、中島裕翔が涙を拭う場面も
休止について「実質的な引退に追い込まれた説が根強い」と関係者は指摘
デイリー新潮
個性が埋没し、学業も放置して遊びに逃避するような状態だったという
スポニチアネックス
留学のための活動休止を発表した日、父・健一はメンバーに謝罪したという
米演劇学校の名門に入学するとのことで、東山は「いいとこいくねえ」と感心