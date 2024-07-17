「NYで2ドル90セントのメトロ、カード払いにしたらそのあと500円くらいで請求された……」「サンドイッチと飲み物だけで7500円ってどういうこと？」海外旅行をSNSで検索すると、そんな悲鳴が溢れて出てくる。では円安＆インフレの今は日本から海外に旅行はもはや諦めるしかないのだろうか。ライターの長谷川あやさんはコロナ前は年間100日以上海外を旅するほど、多くの旅を重ねてきた。コロナ禍を経て旅の回数は戻ってきたが、円安