『QBハウス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プレジデントオンライン
その半額という超格安をウリとする「Hair Salon IWASAKI」を訪問
日刊SPA!
美容師8人が未払いの残業代など約2836万円を求め、運営元を提訴
FRIDAYデジタル
未払い残業代など計約2836万円の支払いを求めているとのこと
弁護士ドットコム
どちらも低価格戦略を取っているが、そこで明暗が分かれたと戦略コンサル
それでも客離れが起きなかった理由をアナリストが分析している
ヘアカットは同じ店に再来する「経路依存性」が強いサービスだと経済評論家
デイリー新潮
給料を上げて美容師を集めるために、カット代を1200円に引き上げるという
女子SPA！
客単価が上昇し、売上高の落ち込みを相当程度抑えられるとコンサルタント
まぐまぐニュース
2019年2月1日から、通常料金1080円が1200円になる
ライブドアニュース速報
上場初値は公開価格2250円を6％下回る2115円だった
財経新聞
スタッフの待遇が向上し、良いサービスに反映される期待感はあると筆者
NEWSポストセブン
日本と同様にシャンプーやひげそりのサービスはせず、料金は1人約2200円
裏には、年々減少の一途を辿る理容室業界からの政治的圧力があるという
天丼をワンコインで食べてもらうというのが、ビジネスの始まりだったてんや