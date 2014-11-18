『平井一夫』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
6年間で報酬50億円を手にした社長時代は「選択と集中」を心がけていた
文春オンライン
自由な企業活動を確保するよう各国リーダーにメッセージを届けたいと述べた
livedoor
株式報酬制度の導入で経営陣のやる気や責任を明確化し役員もメリットを享受
NEWSポストセブン
14年度より3億円超増え、09年度分以降で同社の最高額
読売新聞オンライン
社長直轄で開発を手がける商品群「ライフスペースUX」の品ぞろえを増やす
ベネッセHDの原田泳幸氏は約4億8000万円で、ソニーの平井一夫氏は約3億円
日刊ゲンダイDIGITAL
ライバルのサムスンは2015年1〜3月期に家電部門が約155億円の営業赤字に
J-CASTニュース
14年に世界で発売されたカメラのうち、40%はソニー製を使用しているという
ギズモード・ジャパン
本業のテレビやビデオなどのエレキ製品事業がひとつも入っていなかったため
同技術は自動車の自動運転にも有効だとジャーナリストの岩崎博充氏は説明
女性自身
「社員からしたら『うちは何の会社なの?』といった感じでしょう」との声も
トップ交代で生き残りをかけるべきと、ブーイングが市場で渦巻いている
親会社の平井社長が、暗殺の描写を和らげるよう指示したと報じられた
今回の不正アクセスは、背後に北朝鮮の影がちらついていると筆者は指摘
スマホのモデル数を絞り込みながら、損益を均衡させることが大切だと指摘
上場以来初の無配について「早期の復配をお約束したい」と平井一夫社長