7月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスの腸内環境の検査にまつわる衝撃的な事実が明かされる一幕があった。

【映像】マツコ、自身の身体に“極めてまれな特徴”が発覚「一生向き合っていこうと思っています」

「最近、番組で腸内フローラのことやってて。俺いい加減に『マツコさんって牛の菌持ってるんだよ』って言っちゃったんだけど、牛だっけ？」と有吉が切り出した。

マツコは「牛というか、家畜にしかない、エサをいっぱい食べる作用が働く菌」と笑いながら回答。これに有吉は「よかった。大きくは間違ってない」と爆笑した。

「本来は人間にはないはずの、家畜が持ってるはずの菌よ。検査してもらってそれが出た瞬間、マジで『私、よくできた牛なのかも？』って思った」とユーモアたっぷりに振り返ったマツコ。

「親が牧畜業とかやっていて、『この子は人間らしいな』っていう牛を育て始めてこうなった（人間社会に馴染んだ）のかもと思いました」と自虐を交えて語り、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。

そんな希少な菌を持っているマツコだが、「私、除菌もせずに、一生その菌と向き合っていこうと思っています。家畜として！」ときっぱり宣言していた。