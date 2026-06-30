とちぎテレビ ３０日午前５時過ぎ、那須塩原市の中塩原地区で、７０代の男性が「クマに襲われケガをした」と近所の人に助けを求めました。 男性は大けがをして病院に運ばれ、意識はあったということです。 栃木県内でクマに人が襲われけがをする被害は今年に入って初めてで、警察や地元猟友会が付近をパトロールしています。