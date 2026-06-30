RB-C10 パナソニックは、「音を、美しく装う。」をコンセプトに、デザイン性にもこだわったイヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「RB-C10」を7月下旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は14,850円。カラーはブラック、ホワイトパール、サクラパール。 イヤカフ型イヤフォンは、アクセサリー感覚でも取り入れられる点から、「音を、美しく装う。」をコンセプトに、デザイン性・装着感・音