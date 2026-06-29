女優やモデルとして活躍する杏が、6月28日に自身のInstagramを更新し、そこで見せた美脚の大胆モデルショットに反響が広がっている。「杏さんは、ファッション誌『marie claire』の撮影ショットを公開しました。黒のシースルーのショート丈トップスのお腹がチラリと見えるショットと、椅子に腰を下ろし、赤色の柄物トップスにショート丈パンツの美脚ショットを載せています。キリッとした表情をうかべ、モデルとして活躍してき