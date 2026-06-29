「夢中で書いた作品なので、直木賞の候補作に選ばれるとは思ってもいませんでした」お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（まさやす・47）が2月に刊行した初の小説『青天（あおてん）』（文藝春秋）が、第175回直木賞の候補作に選ばれた。ノミネートにあたって、若林は冒頭のようにコメントしている。すでに累計発行29万部のベストセラー。この旋風に、本人も驚きを隠せないようだ。「ここまで売れるとは思っておらず、周囲には