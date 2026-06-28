開催：2026.6.28 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 8 [ロッキーズ] MLBの試合が28日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロッキーズが対戦した。 ツインズの先発投手はマイク・パレデス、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 1回表、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームラ