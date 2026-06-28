開催：2026.6.28

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 8 [ロッキーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロッキーズが対戦した。

ツインズの先発投手はマイク・パレデス、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

1回表、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 MIN 0-1 COL

1回裏、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 1-1 COL

3回表、3番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 MIN 1-2 COL

5回表、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 MIN 1-3 COL

6回裏、5番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 2-3 COL

7回表、3番 ハンター・グッドマン 6球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 MIN 2-6 COL

8回表、8番 カイル・キャロス 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 MIN 2-8 COL

9回裏、1番 トレバー・ラーナック 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 5-8 COL

試合は5対8でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで3勝9敗0S。負け投手はツインズのマイク・パレデスで、ここまで0勝1敗0S。ロッキーズのハーゲットにセーブがつき、0勝2敗3Sとなっている。

ここまでツインズは39勝45敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは33勝50敗で20.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 13:24:52 更新