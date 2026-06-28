開催：2026.6.28 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 1 - 5 [マーリンズ] MLBの試合が28日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマーリンズの先発投手はライアン・グストで試合は開始した。 1回表、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒッ