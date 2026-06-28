2026年6月28日（日） MLB カージナルス vs マーリンズ 試合結果
開催：2026.6.28
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 1 - 5 [マーリンズ]
MLBの試合が28日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。
カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマーリンズの先発投手はライアン・グストで試合は開始した。
1回表、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-1 MIA
3回表、3番 カイル・ストワーズ 8球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-2 MIA
4回表、8番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-3 MIA、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-4 MIA
6回裏、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-4 MIA
7回表、2番 オット・ロペス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 1-5 MIA
試合は1対5でマーリンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで6勝1敗1S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで9勝5敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-28 11:00:17 更新