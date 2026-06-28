開催：2026.6.28

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 1 - 5 [マーリンズ]

MLBの試合が28日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマーリンズの先発投手はライアン・グストで試合は開始した。

1回表、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-1 MIA

3回表、3番 カイル・ストワーズ 8球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-2 MIA

4回表、8番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-3 MIA、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-4 MIA

6回裏、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-4 MIA

7回表、2番 オット・ロペス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 1-5 MIA

試合は1対5でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで6勝1敗1S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで9勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 11:00:17 更新