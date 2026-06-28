男の子？女の子？子どもは2人欲しいけど産み分けの確率は？ ２人の子どもの性別はどっち？ 1人が女の子ならもう１人は？ Ａさんには子どもが２人います。そこで「娘さんはいらっしゃいますか？」と聞いたところ、「はい」とのことでした。このとき、もう１人が男の子である確率はどのくらいでしょうか？もう１人は男の子か女の子のうちのどちらかなので、男の子である確率は２分の１だと思うかもしれませんが、それは間違い