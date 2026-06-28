男の子？女の子？子どもは2人欲しいけど産み分けの確率は？【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

男の子？女の子？子どもは2人欲しいけど産み分けの確率は？

２人の子どもの性別はどっち？

1人が女の子ならもう１人は？

Ａさんには子どもが２人います。

そこで「娘さんはいらっしゃいますか？」と聞いたところ、「はい」とのことでした。

このとき、もう１人が男の子である確率はどのくらいでしょうか？

もう１人は男の子か女の子のうちのどちらかなので、男の子である確率は２分の１だと思うかもしれませんが、それは間違いです。Ａさんには子どもが２人いるので、 「兄弟」「兄妹」「姉弟」「姉妹」の４通りが考えられます。

このなかで女の子がいるのは「兄妹」「姉弟」「姉妹」の３通り。そして、この３通りのなかで１人が男の子なのは「兄妹」「姉弟」の２通りです。

したがって、もう１人が男の子である確率は、３通り中２通りなので、３分の２ということになります。

上の子が女だとわかっているときは？

では、Ａさんの２人の子どものうち、上の子が女の子だとわかっている場合を考えてみましょう。このとき、下の子が男の子である確率はどのくらいなのか。

上の子が女の子なのは「姉弟」「姉妹」の２通りです。このうち、下が男の子なのは「姉弟」の１通りなので、２分の１ということになります。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』