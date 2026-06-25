小松島市は6月25日、農家の氏名や農地など1906件分が記載されたデータを誤って送信し、個人情報を漏洩するミスがあったと発表しました。小松島市農林水産課によりますと、6月16日、2026年度分の農業補助金制度の申請をしていた市内の農業法人に対し、情報確認のため氏名や農地所在地などが記載されたデータを送信しようとしたところ、誤って市が管理する全農業者1906件分が記載されたデータを送信してしまったと