日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。日本代表は1勝1分けの勝ち点4で2位。明日のスウェーデン戦では引き分け以上で2位以内が確定し、首位オランダ代表の結果次第では1位通過も見えてくる。キャプテンの板倉滉は「突破した後のことを考えているかと言われたら、そうではなくスウェーデン戦にフォーカスしています。チームミーティングも行っ