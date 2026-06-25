主将・板倉滉「気の緩みはない」 中3日で決勝トーナメント1回戦も「まずはスウェーデン戦に全力で向かっていくことが大事」

主将・板倉滉「気の緩みはない」 中3日で決勝トーナメント1回戦も「まずはスウェーデン戦に全力で向かっていくことが大事」