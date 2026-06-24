地方勢最先着となったのはイグザルトの3着だった。スタート直後の正面スタンド前ではゴチャっとするところもあり隊列の後方へ下がる形に。ほぼ最後方からじっくりと脚を溜め、勝負を直線にかけた。すると大外へ持ち出されるとともに鋭く加速。矢のような末脚で前との差を一気に詰め、次々とライバルをのみ込んでいった。ゴール前では混戦となった3着争いをわずかに制し、豪快な追い込みで地方勢最先着を果たした。【さきたま杯】