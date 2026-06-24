秋葉原電気街振興会が、6月26日（金）より「夏の秋葉原電気街まつり 2026」を開催。今回は、4th seasonが絶賛放送中のTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのタイアップ企画となっており、対象店舗にて3,000円以上お買い上げの方に抽選くじを進呈。総額400万円分のお買い物券や特別賞（オリジナルポスター）などが当たるキャンペーンとなっている。◆夏の秋葉原電気街まつり 2026開催期間：6月26日(金)〜7月26日(日)特典その