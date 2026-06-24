6月23日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。ゲストに俳優の内藤剛志が登場した。同日は、「イケおじVSズケズケ女子」というテーマでオンエア。内藤は、“イケおじ”として、俳優の舘ひろしや、ヒロミ、アルコ＆ピースの平子祐希などとスタジオに登場した。「この日、舘さん主演映画『免許返納！？』が公開中ということで、共演した舘さんとともに内藤さんも出演。ネイビーのシャツにグレーのジ