6月23日、ディズニー・スタジオの公式Xが更新され、7月31日公開の実写版映画『モアナと伝説の海』の日本版予告映像が解禁された。あわせて、日本語吹き替え版で主人公・モアナ役を7人組ガールズグループ・ME:IのTSUZUMI、マウイ役を歌舞伎役者の尾上（おのえ）松也が務めることも発表され、SNSではさまざまな反応が寄せられている。今回の発表では、TSUZUMIが劇中歌『どこまでも 〜How Far I’ll Go〜』も担当することが明らか