開催：2026.6.24 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 6 - 9 [カブス] MLBの試合が24日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。 メッツの先発投手は千賀滉大、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。 2回表、8番 カーソン・ケリー カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 NYM 0-1 CHC、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打って