9回2死、石塚が顔面に死球を受けて途中交代■オリックス 5ー0 ソフトバンク（23日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの石塚綜一郎捕手が23日のオリックス戦（みずほPayPayドーム）で9回に顔面へ死球を受け、担架で運ばれ、途中交代した。試合後に取材に応じた小久保裕紀監督は「救急車で病院に行くしかない」と状況を説明した。0-5で迎えた9回2死走者なしで打席へ。オリックスのアンドレス・マチャド投手が投じた4球目の真っ