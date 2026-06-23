8月21日に公開される鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』の新ビジュアルが公開された。 参考：中条あやみ、佐野勇斗、SixTONES ジェシー、劇場版『TOKYO MER』第3弾に出演 2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、“