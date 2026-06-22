6月20日、ドジャース・大谷翔平選手が第2子誕生を発表するも、思わぬ論争が巻き起こっている。「大谷選手は、元バスケットボール選手の妻・真美子さんとの間に、2025年4月に第1子が誕生しています。あれから1年2カ月がたち、20日に第2子が生まれたことを公表。喜びや祝福の声があがるいっぽうで、年子での出産に、真美子さんの心身の負担などを懸念し、一部からは批判的な声も寄せられています」（芸能記者）思わぬ “年子批判