6月20日（日本時間21日）、北中米W杯のチュニジア戦に4−0と快勝したことで、3大会連続での決勝トーナメント進出が大いに近づいた“サムライブルー”（日本代表）。キックオフが日本時間の午後1時ということで、日本テレビで放送された一戦は、視聴率も好調だった。試合後におこなわれたインタビューも含めると、午後1時から3時までの個人全体平均視聴率は22.5％、世帯平均視聴率は33.2％を記録した。その高視聴率に一役買っ