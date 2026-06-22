6月20日（日本時間21日）、北中米W杯のチュニジア戦に4−0と快勝したことで、3大会連続での決勝トーナメント進出が大いに近づいた“サムライブルー”（日本代表）。

キックオフが日本時間の午後1時ということで、日本テレビで放送された一戦は、視聴率も好調だった。

試合後におこなわれたインタビューも含めると、午後1時から3時までの個人全体平均視聴率は22.5％、世帯平均視聴率は33.2％を記録した。その高視聴率に一役買ったのが、6月14日（同15日）のNHKでの放送に続き、本田圭佑氏が行った“自由過ぎる解説”だったことは間違いない。

「誰にも忖度しない“本田語録” は、試合前から炸裂しました。スタメンが初戦のオランダ戦から4人も替わったことを告げられると『ネガティブなことを言えば（4人は）替えすぎだと思います』といきなり森保一監督の采配を批判。

また、開始早々のMF鎌田大地の左足ヒールによるゴールの関しては、『鎌田さんうま〜！』とひと一言。その片足立ちで決めたゴールの関しては『左足ぴょんやて！』と“らしさ”全開となりました」（スポーツ紙記者）

また、「上田さん、今日は絶対点を取る気がするな」と、この時点ではまだ無得点のエース・上田綺世の爆発を予言。その根拠として「さっき突破した時に、シュート出さずにパス出してたでしょ。フォワードってシュート打ちたいんですけど、迷わずパス出したんで。点取る気がするな」とサムライブルーの一員として98試合に出場し、37ゴールを奪った得点感覚がそう言わせるのか、大胆予想を展開した。

「この予想は見事に的中しましたね。上田選手は前後半に1点ずつ決めたが、W杯で日本人選手が複数得点を決めたのは、初めてのことでした。後半に入ったMF鈴木唯人が得意のドリブルで仕掛け、チュニジアDF2人に引き倒されると『ファウル、ファウル、ファウルやろ。レフェリー。ふざけんなよ。どう見てもファウルやろ。ほら見て、あご痛いぐらいやられてんねん』と解説を忘れ、いちファンとしての“居酒屋解説”まで披露しました」（同前）

そして待望久しかった3点めが入ると「イケイケドンドンですよ！」とテンションが一段とアップし、さらに「今日はもう勝ちます！ 日本は99.9999％勝つ！ サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです！」と絶叫までしてみせた。

「とはいえ、しっかりと解説者らしい仕事もこなしました。後半3点目がなかなか奪えずに停滞気味だった日本に対し『すごい攻めあぐねていて交代カード切らないと点入らないと思ったけど』と言いながらも『違う戦術を取って点を取れた。チュニジアはこれでキレますよ』と、交代なしで戦術を変えて奪ったゴールを絶賛していました。批判だけでなく、しっかりとフォローすることを忘れないから、彼自身への批判的な意見が出てこない。うまいと思いますね」（サッカー専門紙記者）

6月25日（同26日）、1次リーグF組最終戦の日本−スウェーデンはNHK総合が中継するが、解説はもちろん本田圭佑氏だ。