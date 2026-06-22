自由な格好で寝転んでいた猫。その姿を見ていると…？個性が強い寝方が『ある食べ物』にそっくりだと反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で15.4万回も表示され、1.5万いいねを記録。「どうしてその体勢になったの？」「食っちゃうぞーい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ゆったりと床で寝転んでいた猫→背後から見たら…美味しそうな『形』に爆笑】 美味しそうな手