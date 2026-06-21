『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した一ノ瀬瑠菜数々の雑誌の表紙を飾り、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの一ノ瀬瑠菜ちゃんが6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。撮影のウラ側や休日の過ごし方、10代ラストについてなど、彼女らしい言葉で語ってくれた。＊＊＊【髪の毛を切った理由とは？】――瑠菜ちゃんが週プレの表紙を飾るのは、今回で4回目。当初の予定ではグアムロケのはずが、大型