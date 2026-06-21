昨年9回2死まで無安打投球を見せたオリオールズとの試合【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に先発し、6回3失点で降板した。打線も援護できず、8勝目はお預けとなった。初回は2死からアロンソに四球を与えるも、バサロを一ゴロに打ち取った。2回には連打で無死一、三塁とされ、一ゴロの間に先取点を許した。3回は3者凡退