新型キックス（P16型）を詳細解説 日産は、コンパクトSUVのキックス（P16型）をフルモデルチェンジし発売を開始。コンパクトSUVとしてのキックス（P16型）は、今回のフルモデルチェンジにより2代目となった。初代キックスの販売低迷理由や、新型キックス（P16型）の走行性能や燃費、デザイン、グレード選び、リセールバリューまで徹底解説する。 初代キックスの販売低迷理由とは？ 初代キックス（P15型